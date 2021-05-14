В Украину идет жара: где на выходных будет под 30 градусов

Девушки возле фонтана / Фото: Сегодня
На выходных в Украине придет настоящее лето, в некоторых областях будет почти 30 градусов тепла. В то же время погоду подпортят дожди с грозами.
Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Где ждать дождей
Осадки в субботу ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди пройдут опять же в западных областях, появятся в южной части и местами в Харьковской области. Во время дождей местами возможны грозы.
Ветер ожидается юго-западный с переходом в воскресенье на юго-восточный, небольшой или умеренный. Разве что в воскресенье в западных областях ветер будет порывистым.
На выходных придет жара
В восточных областях ожидается 25-28 градусов.
В центральной части 20-25 градусов.
На севере в течение дня 18-23 градуса.
В южной части Украины 22-27 градусов, в Одесской области 20-24.
В западных областях 16-22 градуса.
В Киеве в субботу пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха 19-21 градус. В воскресенье в основном сухо, температура воздуха 21-23 тепла.
Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.
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