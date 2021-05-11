В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30

Несмотря на очень теплую погоду, почти всю Украину будут поливать дожди с грозами

/ Фото: Pixabay

В Украину пришли дожди и немного спадет температура. Но уже с пятницы снова начнет теплеть и на выходных на востоке и юге уже будет жара до +28. В то же время в ближайшие дни Украину будут заливать грозовые дожди.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В среду, 12 мая, на западе страны 21-23 тепла, в остальных регионах 14-17 градусов. Дожди ожидаются на юге, востоке, севере и частично центре страны. В столице без осадков и до +16.

В четверг, 13 мая, уже в западных областях спадет температура до 16-18 градусов, а на востоке наоборот потеплеет до 22-24 градусов. Дожди с грозами будут везде, кроме восточных областей. В столице гроза и до +18.

В пятницу, 14 мая, на востоке страны потеплеет до +27. В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму до +25. В остальных областях 18-22 тепла. Снова почти везде дожди и только на востоке будет сухо. В столице гроза и 20-22 тепла.

Реклама

В субботу, 15 мая, на Донбассе до +28, на юге и частично в центре до +24. Дожди отступят с юга, и мокрая погода ждет жителей центральных, западных и северных областей. В Киеве гроза и 21-23 тепла.

В воскресенье, 16 мая, температура будет такой же, как и в субботу. Дожди ждем только на западе и юге страны. В Киеве до +23 и без осадков.

Недавно мы писали о погодной аномалии в Германии – страну внезапно засыпало снегом.

Снегопад в Золингене