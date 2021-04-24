В Украину идут заморозки: какой погоды ждать на Вербное воскресенье (карта)

Синоптики предупредили о похолодании в Украине в следующие два дня – ночью стоит ожидать заморозков – прогноз Укргидрометцентра

В ближайшие сутки в Украину придет холодная воздушная масса с северо-запада. Ночью в отдельных областях будут заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в воскресенье, 25 апреля, без осадков, температура опустится до 0-3 градусов. На поверхности почвы заморозки 0-5 градусов мороза.

Днем в западных, северных и центральных областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории без осадков. Температура 5-10 градусов тепла, на юге и востоке – до 14 градусов тепла.

Ветер в стране преимущественно западный, 5-10 м/с.

В понедельник, 26 апреля, в большинстве областей Украины ночью будет сухо, а днем в центральных областях и Карпатском регионе дождь. Днем местами будут грозы.

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Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса мороза. В западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса мороза.

Температура днем 5-10 градусов тепла, в южных и восточных областях значительно теплее – 10-15 градусов.

В Киеве в понедельник ночью заморозки 0-2 градуса, без осадков. Днем температура 7-9 градусов тепла, возможен небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптики дали неутешительный прогноз – в Киеве каждую ночь с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки.

Кроме того, прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".