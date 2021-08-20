В Украину прибыл Патриарх Варфоломей

Денис Шмыгаль в Киеве поприветствовал Вселенского патриарха Варфоломея. Коллаж: "Сегодня"

В Украину в пятницу, 20 августа, к 30-летию Дня Независимости прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей.

Его в Киеве поприветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, говорится в Telegram-канале главы правительства.

Он поблагодарил патриарха за поддержку, которая предоставляется стране.

"Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его святейшества", - говорится в Telegram-канале Дениса Шмыгаля.

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Ранее Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к украинскому народу в годовщину Чернобыльской катастрофы. Он напомнил, что эта трагедия стала самой страшной ядерной катастрофой в истории человечества, которая коснулась не только Украины и украинцев, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке.

Напомним, Вселенский патриарх обвинил РПЦ и Кирилла в расколе православного мира.

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