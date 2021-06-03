В Украину прибыло еще 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca

В Украину в четверг, 3 июня, прибыла новая партия вакцин AstraZeneca по глобальной инициативе COVAX – 705 600 доз.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"Как и обещал, все, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca, обязательно смогут сделать и вторую прививку этим иммунобиологическим препаратом. Данную партию будем использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio", – уточнил министр.
Он добавил, что данной вакциной прививают в частности работников здравоохранения, участников ООС, соцработников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ илюдей старше 65 лет.
"Отдельно отмечу, что вторую прививку получат также и люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели", – отметил Ляшко.
Напомним, 1 июня в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения.
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