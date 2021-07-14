В Украину пришла абсолютная жара: прогноз погоды на 14 июля (карта)

На побережье Черного и Азовского морей никаких осадков не предвидится, а температура будет достигать 34 градусов

Грозы в Украине не задержались и в среду, 14 июля, нас ждет нереально жаркая, безоблачная и сухая погода. Самая низкая температура составит 31 градус в тени.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве днем температура достигнет 33 градусов, будет безоблачно и без осадков, как и в северных Сумской и Черниговской областях.

В центре столбик термометра поднимется до 34 градусов, там также будет безоблачно и сухо.

На востоке синоптики прогнозируют в среднем от 32 до 34 градусов, жарче всего будет в Харьковской области – до +35 в тени.

На побережье Черного и Азовского морей также пока не предвидится никаких осадков. Температура будет достигать 34 градусов в Николаевской и Херсонской областях и +33 – в Одессе и Крыму.

Реклама

На западе жарче всего будет на Закарпатье – 33-35 градусов. В остальных областях региона обещают 32-34 градуса – и никаких дождей.

Отметим, на ближайшую неделю синоптики обещают украинцам адскую погоду – в большинстве областей будет без осадков и до 35 градусов в тени, а местами даже дойдет до +37. Такая высокая температура продержится как минимум до 17 июля.

Тем временем в Крыму утверждают, что сильные ливни, которые затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, помогли решить проблему водоснабжения жителей полуострова как минимум на два года.

Ранее мы сообщали, что во время сильных ливней в Крыму и последовавшего за этим наводнения погибла женщина, еще одна пострадала.