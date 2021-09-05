В Украину пришло бабье лето? Как изменится погода 6 сентября – прогноз

В Украину пришло бабье лето вместе с первыми заморозками. Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики рассказали, какая будет погода 6 сентября. В Украину вместе с антициклоном пришло первое этой осенью бабье лето — холодные ночи, солнце днем, безветренно и летающая паутина.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода 6 сентября

В понедельник, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха. Хотелось бы выше, но осень взялась за выполнение своих обязанностей крепко. Уже минувшей ночью градусы, как котята к маме-кошке, жались к нулю. Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и юг Украины — уйдут от заморозков. В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18...+23 градуса", – рассказала Наталья Диденко.

Холодный фронт уходит с Украины. Фото: Наталья Диденко/Facebook

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Киев

В Киеве новая неделя начнется с сухой и солнечной погоды. Ночью ожидается 3-6 градусов тепла. В окрестностях столицы возможны заморозки на почве, а если небо будет облачным, то заморозки маловероятны. Днем в Киеве потеплеет +13...+15 градусов.

Бабье лето наступает. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, будет теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное. Встречаем солнечный антициклон, подставляем носы теплым лучам, держим ближе к себе пушистых котов, отбиваемся, как можем, от заморозков, радуемся астрам и бархатцам. Бабье лето пришло!" — отметила синоптик.

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