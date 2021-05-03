В Украину снова возвращаются заморозки: как изменится погода во вторник

После очень теплых праздников температура воздуха снизится примерно на 5-10 градусов, особенно холодно будет ночью

/ Фото: Pixabay

В Украину уже пришло похолодание на запад страны, а завтра, 4 мая, снизится температура во всех областях. Ночью местами даже ожидаются заморозки. А вот дожди отступят – почти везде будет сухо.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, наиболее вероятными заморозки будут в западных, северных и центральных областях, в основном на почве. На юге и востоке Украины морозить не будет.

Днем тоже будет свежо, 10-15 градусов. В Донецкой и Луганской областях теплее, 12-17 градусов.

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Погоду будет формировать антициклон, поэтому в большинстве областей будет светить солнце, однако "хвост" атмосферного фронта черкнет по северу – там днем ​​возможны небольшие дожди.

В Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной, всего 3-5 градусов. В окрестностях возможные заморозки на почве 0-2 градуса. Днем в столице потеплеет максимум до +12. Без осадков.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.