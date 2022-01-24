В Украину вернулись морозы: где ждать -17 градусов

Снег синоптики обещают только на юге и востоке страны / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозной и снежной. Столбики термометров днем опустятся до -8 градусов. Из-за низкой температуры синоптики предупреждают про гололедицу, которая может быть на дорогах и тротуарах.

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Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Ночью в большинстве областей предполагается морозная погода. Температура воздуха будет от -13 до -7 градусов, а днем от -8 до -3 градусов. На юге страны температура может прогреться до 0 градусов.

В западных областях ночью будет холоднее всего. Так столбики термометров опустятся до -17 градусов, а вот днем стоит ожидать около 0 градусов. Снег будет в ближайшую ночь только на юге и востоке.

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В Киеве вторник будет морозным. Ночью будет от -12 до -10 градусов, а днем от -8 до -6 градусов и гололедица.

Погода в Украине на 25 января. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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