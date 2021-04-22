В Украину ворвется резкое похолодание: синоптик рассказала, как изменится погода

В пятницу украинцев снова ждет ухудшение погоды: к дождям с грозами добавится еще и похолодание, а на выходных и вовсе ночные заморозки.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.
Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего 7-12 градусов максимально (для сравнения – еще сегодня до +18).
На востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) еще будет тепло, 12-18 градусов.
Атмосферное фронт принесет дожди почти по всей территории страны и местами грозы (карта). Лишь до востока и юго-востока Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков.
Ветер завтра усилится, будет порывистым.
В Киеве ожидается ощутимое похолодание до 7-10 градусов, порывистый ветер и дождь.
В дальнейшем это похолодание принесет с собой еще и заморозки, которые охватят большинство областей – не только на почве, но и в воздухе, от 0 до 2-4 градусов мороза.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Карпаты замело снегом.
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