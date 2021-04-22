В Украину ворвется резкое похолодание: синоптик рассказала, как изменится погода

Чем ближе в Пасхе, тем хуже становится погода. Более того, в ближайшие дни нас ждет еще один холодный сюрприз – достаем теплые вещи

В пятницу украинцев снова ждет ухудшение погоды: к дождям с грозами добавится еще и похолодание, а на выходных и вовсе ночные заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего 7-12 градусов максимально (для сравнения – еще сегодня до +18).

На востоке, юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) еще будет тепло, 12-18 градусов.

Атмосферное фронт принесет дожди почти по всей территории страны и местами грозы (карта). Лишь до востока и юго-востока Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков.

Реклама

Ветер завтра усилится, будет порывистым.

В Киеве ожидается ощутимое похолодание до 7-10 градусов, порывистый ветер и дождь.

В дальнейшем это похолодание принесет с собой еще и заморозки, которые охватят большинство областей – не только на почве, но и в воздухе, от 0 до 2-4 градусов мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Карпаты замело снегом.