В Украину возвращается потепление: как изменится погода в ближайшие дни

Посреди осени в Украину заглянет тепло и солнце. Коллаж "Сегодня"

После недели дождей, холода и сырости в Украину, наконец, возвращается нормальная погода – второе бабье лето. В ближайшие дни в некоторых областях будет около 20 градусов, дождей станет гораздо меньше, а вот ночи будут очень холодными.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

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В понедельник, 27 сентября, будет шикарная для этой поры погода: в большинстве областей 14-17 градусов, на юге и западе до +18, а на Закарпатье вообще 20-22 тепла. В Киеве 13-15 градусов. На всей территории страны будет сухо.

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Во вторник, 28 сентября, в ряде областей снова похолодает. На севере, в большинстве центральных областей, Волынской, Ровенской и Житомирской областях всего 11-13 градусов, в остальных областях 12-16 тепла, на Закарпатье до +19. В Киеве 12-14. Ночью существенно похолодает, до 3-5 градусов. Дожди ожидаются на востоке, в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В среду, 29 сентября, в целом по стране 12-15 градусов, на юге и Закарпатье до +17. В столице 12-14 тепла. В этот день дождей не предвидится.

В четверг, 30 сентября, никаких дождей. В западных и центральных областях 12-15 градусов, на севере и востоке – 11-13, на юге и Закарпатье – 15-17 тепла. Ночи холодные, всего 4-7 градусов. В Киеве днем 12-14 тепла.

В пятницу, 1 октября, начнется второй месяц осени с достаточно приятной погоды: 13-15 градусов тепла и никаких дождей.

В Украину пришла настоящая осень, а местами и зима

Недавно в Карпатах температура воздуха опускалась до 6 градусов мороза – это была самая низкая температура в сентябре для высокогорья. Но и это еще не все, на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег.

23 сентября уже в Черновицкой области выпал снег. Снег замечен на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.

А 18 сентября Одессу затопило после мощного ливня. Местные жители с трудом передвигались по дороге – на некоторых участках людям было по колено воды.

Также мы писали, как недавно российский Сочи оказался под водой после мощного ливня. Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1.