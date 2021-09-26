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В Украину идет второе бабье лето: синоптики порадовали прогнозом 26 сентября

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 сентября, 06:00
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Сегодня в Украине будет идеальная погода для прогулок и отдыха на улице – без дождя, сильного ветра и холода
Погода в воскресенье порадует украинцев
Погода в воскресенье порадует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в воскресенье, 26 сентября, будет преимущественно сухая и теплая погода. Столбик термометра будет достигать 23 градусов.

Об этом сообщает Укргирометцентр.

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Согласно прогнозу синоптиков, сегодня небольшой дождь возможен только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В остальных реионах будет сухо. Ветер тоже немного угомонится и будет 7-12 м/с.

Какой будет погода в Украине 26 сентября. Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха в среднем будет около 17-20 градусов, самая теплая погода ожидается в южных областях – 20-23 градуса. В столице сегодня тоже относительно тепло – 17 градусов.

Осень в Украине

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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