Жаркое 1 сентября после шквалов и града – синоптик дала прогноз на неделю

В Киев вернется жара. Коллаж: "Сегодня"
26 августа в некоторых областях Украины наблюдается похолодание. Оно вызвано тем, что с северо-запада и запада пришел более холодный воздух, циклон. На юге страны не исключены шквалы и град.
Об этом сообщала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает "Обозреватель".
Похолодание в Украине продлится до выходных
Дело в том, что изменится направление воздушных потоков, начнет поступать более теплый воздух и температура повысится.
До 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Сейчас похолодание ощутимо на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях.
На остальной территории Украины температуры выше – в пределах +24.. +30 градусов.
Погода в Украине на 1 сентября: будет тепло
По предварительным прогнозам, 1 сентября в большинстве областей будет тепло. Температуры в пределах +25.. +30 градусов. Несколько прохладнее будет только на западе – там ожидается +22.. +24 градуса.
По поводу осадков – будет присутствовать переменная составляющая. Кратковременные грозовые дожди возможны в западной части Украины. Но прогноз еще требует дальнейшего уточнения.
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