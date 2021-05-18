В Украину заглянет похолодание: как изменится погода до конца недели

Сначала нас ждут прохладные дожди, но на выходных погода наладится и вернется жара

Дождь на Крещатике в Киеве / Фото: Сегодня

Циклон продолжит поливать Украину в ближайшие дни, но ближе к выходным дождей станет меньше. В то ж время посреди недели похолодает, но с субботы снова придет тепло.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В среду, 19 мая, дожди с грозами по всей Украине. В западных, днем в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха 15-19 градусов, на юге до +22. В Киеве 17-19 тепла и гроза.

В четверг, 20 мая, в Украине будет свежо, 14-18 градусов. Только на востоке до +24. Дожди практически во всех областях, исключением могут стать Запорожская и Донецкая области. В столице 16-18 и дождь.

В пятницу, 21 мая, в западных областях наладится погода – там без осадков, но будет прохладно, 14-16 тепла. В центре и на севере будет всего 15-17 градусов, на востоке до +23. Дожди пройдут в центральных, южных и северных областях. В Киеве 16-18 и дождь.

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В субботу, 22 мая, в Украине снова наладится погода: никаких дождей и почти во всех областях 20-22 градуса, а на востоке до +26.

В воскресенье, 23 мая, вернутся грозы на запад, север, частично центр и в Киев. Зато будет очень тепло: на востоке до +29, на юге до +26, в остальных областях в районе 22 градусов.

Напомним, на днях Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

Ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.