В Украину запретили въезд 13 иностранным журналистам, работавшим на Россию

Иностранные СМИ работали на оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ разоблачила 13 представителей зарубежных средств массовой информации, которые собирали информацию и готовили материалы для российских пропагандистов и публиковали дезинформацию с фронтов. Об этом в Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины.
В ходе спецоперации была разоблачена агентурные сети спецслужб России, которой руководили из Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", получавшие от российских кураторов деньги за свою работу.
Главред, который координировал деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.
Кроме того, были выявлены и нейтрализованы более десятка ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов, разоблачены сотни интернет-агентов, которые действовали в пользу рф. СБУ заблокировала также 5,5 тыс. аккаунтов и аккаунтов.
Российская пропаганда в условиях войны
- В Мариуполе статьи российских оккупантов начали выходить в издании "Приазовский рабочий". Жители города получили газету, где на первой полосе была изображена георгиевская лента и советская звезда, а также пропагандистские статьи.
- В Харьковской области специалисты по кибербезопасности нейтрализовали ботоферму, которой пользовались российские спецслужбы. Ботоферму РФ использовалась для рассылки гражданскому населению сообщений с призывами переходить на сторону врага.
- Политическая газета "Березовский рабочий" которую издают в Свердловской области России, посоветовала читателям смотреть "поменьше Соловьева".