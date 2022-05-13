В Україну заборонили в'їзд 13 іноземним журналістам, які працювали на Росію

Іноземні ЗМІ працювали на окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила 13 представників закордонних засобів масової інформації, які збирали інформацію та готували матеріали для російських пропагандистів та публікували дезінформацію з фронтів. Про це в Telegram-каналі Служба безпеки України.

У ході спецоперації було викрито агентурну мережу спецслужб Росії, якою керували із Криму. До її складу входили псевдожурналісти й так звані "експерти", які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу.

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Головний редактор, який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Крім того, було виявлено та нейтралізовано більше десятка ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових аккаунтів, викрито сотні інтернет-агентів, які діяли на користь Росії. СБУ заблокувала також 5,5 тис. акаунтів.

Російська пропаганда за умов війни