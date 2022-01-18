В Виннице 22-летний парень устроил дрифт в центре города: что ему угрожает (видео)

Скандальный дрифт пешеходной площадью в самом центре возмутил Винницу. 22-летний водитель на BMW дерзко развлекался, подвергая опасности других людей. Копы и чиновники не на шутку разъярены — нарушителя нужно наказать, но за что именно? Есть ли закон, по которому можно штрафовать дрифтеров? Потому что таких в Украине много. Выяснял корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Дрифт от Сергея

Площадь Ливерпуля популярна у горожан и туристов. Здесь памятник легендарной группы Битлз, а из динамиков на столбах раздаются их хиты. Здесь играют дети, а родители пьют кофе. Себе развлечься, а заодно людей повеселить решил Сергей.

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"Было в надежде как-то дать какую-то эмоцию людям, вот, но не получилось", — говорит дрифтер Сергей.

Видео, где Сергей дрифтит на черном BMW – разлетелось соцсетями и моментально стало вирусным. Одни пользователи поддерживали водителя, другие осуждали. А вот полицейских и местных чиновников разозлило не на шутку.

"Сначала этот водитель дрифтит на территории школы, во дворе школы. Затем выезжает сюда на пешеходную площадь, дрифтит здесь. Мы видим, что это такое наглое, дерзкое пренебрежение общественным порядком с таким каким-то особым цинизмом", — рассказывает эксперт по безопасности дорожного движения Винницкого городского совета Виктор Перлов.

Сергею 22. Он программист. Более двух лет учился экстремальному управлению, но это не дает права газировать на площадях или тротуарах. Профессиональные перегонщики говорят, это опасно.

"Он может банально не справиться с управлением и нанести какое-либо повреждение людям физическое", — говорит чемпион Украины по кольцевым гонкам Сергей Малик.

В полицию пошел сам

Сергей сам пришел в полицию, потому что признает — сделал глупость. Составили два протокола – за то, что ездил по тротуару и не включал сигнал поворота.

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"В правилах дорожного движения Украины нет такого понятия как дрифт. Ответственность существуют за то, что нарушил правила сопутствующего движения", — отметил представитель Винницкой патрульной полиции Виктор Постоловский.

Дрифт в Украине.

Дрифт — не запрещенный в Украине, так что и прямой ответственности нет, говорят адвокаты. В качестве примера ставят США.

"Там существуют такое определение — раф драйвинг, то есть жестокое вождение, которое и заключается в таких резких ускорениях, изменениях направления движения. Там ответственность за это существуют и само определение, ответственность", — говорит адвокат Юрий Прохода.

Штраф для Сергея

А еще у Сергея нет прав. Раньше забрали, потому что якобы сел пьяный за руль. За все нарушения должен уплатить штраф более 40 тысяч гривен. У винничан Сергей извинился.

Скандалы с дрифтерами

Дрифтеры постоянно попадают в громкие скандалы. В августе прошлого года во время съемок рекламного ролика машины повредили 2 тысячи квадратных метров желтой плитки на Софиевской площади.

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А в Одессе на гонке летом прошлого года съехались сотни автомобилей. Толпа зрителей заняла все свободные места на мосту и у трассы. Один мужчина взобрался на багажник машины, водитель начал дрифтовать, экстремал не удержался и просто упал на асфальт. Чудом отделался незначительными травмами.

Адвокаты и профессиональные перегонщики убеждены, дрифтовать, где вздумается водители прекратят, если появятся специальные площадки. Пока их нет, будут газировать на площадях, парковках и перед крупными торговыми центрами.

О дрифте

Как пишет Wikipedia, дрифт — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличия задней тягово-скользящей оси (можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использование такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов, но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду автоспорта привлекают много зрителей. Соревнования должны проводиться на асфальте или на льду.

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