В ВСУ показали видео, как Bayraktar ударил по скоплению техники РФ

Bayraktar ВСУ нанес оккупантам урон. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные при помощи ударного беспилотника Bayraktar разнесли колону техники оккупантов. Соответствующее видео показал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Что "Байрактар" животворящий делает! Село Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell (добро пожаловать в ад. – Ред.)!" – написал он.

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Как заявляли 26 февраля в Командовании воздушных сил, молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Байрактар" ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

Об этом писал и советник главы МВД Антон Геращенко, что взорвано более чем 3000 тонн топлива для армии оккупантов.