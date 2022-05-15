В Запорожье эвакуировались 120 тысяч человек из Мариуполя и других оккупированных городов

Люди приехали не только из Мариуполя, но и из других временно оккупированных городов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Город Запорожья помог принять более 120 тысяч человек, эвакуированных из Мариуполя и других оккупированных россиянами сел и городков.

Об этом заявил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко в эфире национального марафона.

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"Работа у нас уже достаточно восстановлена. Мы встретили более 120 тыс человек, переезжающих не только из Мариуполя, но и с других временно оккупированных территорий. У нас созданы специальные центры, в Запорожье – это центр реинтеграции и приема беженцев из городов, где идут активные боевые действия. Это касается не только сотрудников нашей компании, но и всех других граждан", – отметил Мироненко.

Он добавил, что усилиями в том числе предприятий созданы все условия, чтобы люди могли получить первую медицинскую помощь, психологическую помощь, консультацию по поводу того, где они могут найти жилье, и другие вопросы.

"Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь выезжающим людям. Но сейчас процесс очень усложнен российской стороной, потому что они просто не выпускают людей без каких-либо объяснений, сюда в Запорожье. И очень тяжело сейчас вывозить людей", – добавил Мироненко.

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По его словам, благодаря помощи ООН вывезено очень много наших сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали".

"Сейчас они размещены, они в безопасности и обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем помогать этим людям, чтобы они получили все необходимое для налаживания нормальной жизни", – подытожил Мироненко.