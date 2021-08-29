В Запорожье сошли с рельсов вагоны: какие поезда задерживаются

Сегодня поезда с южного направления могут задерживаться на два часа / Коллаж "Сегодня"

Ориентировочно на два часа в ближайшее время будут опаздывать поезда, следующие по Запорожской области. Причиной стала авария, произошедшая под станцией Запорожье-2.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

29 августа будут курсировать по измененным маршрутам через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1 такие поезда:

▪ №72 Киев – Запорожье,

▪ №142 Мариуполь – Одесса,

▪ №120 Запорожье – Львов,

▪ №119 Львов – Запорожье,

▪ №116 Киев – Бердянск.

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"Укрзализныця" предупреждает, что ожидается задержка этих поездов ориентировочно до двух часов.

Из сообщения следует, что под станцией Запорожье-2 сошли с рейсов четыре вагона грузового поезда. Причина аварии не сообщается.