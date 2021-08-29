У Запоріжжі зійшли з рейок вагони: які потяги затримуються

Сьогодні поїзда з південного напрямку можуть затримуватися на дві години / Колаж "Сегодня"
Орієнтовно на дві години найближчим часом будуть спізнюватися поїзди, що прямують по Запорізькій області. Причиною стала аварія, що сталася під станцією Запоріжжя-2.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" .
29 серпня будуть курсувати за зміненими маршрутами через Запоріжжя – Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1 такі поїзди:
▪ №72 Київ – Запоріжжя,
▪ №142 Маріуполь – Одеса,
▪ №120 Запоріжжя – Львів,
▪ №119 Львів – Запоріжжя,
▪ №116 Київ – Бердянськ.
"Укрзалізниця" попереджає, що очікується затримка цих поїздів орієнтовно до двох годин.
З повідомлення випливає, що під станцією Запоріжжя-2 зійшли з рейок чотири вагони вантажного потяга. Причина аварії не повідомляється.
- Нагадаємо, що через обстріл бойовиками станції Авдіївка рух поїздів в Донецькій області припинено мінімум на три дні.
- А день тому у Львівській області 18 вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Поїзд перевозив щебінь і залізну руду.
- Не так давно під Києвом поїзд зійшов з рейок . Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.