Вакансии без ограничений по возрасту и полу: в Украине ввели новые требования (видео)

Решит ли обновленный закон проблему дискриминации на рынке труда – пока неизвестно. Коллаж "Сегодня"

Устроиться на работу – без гендерных или возрастных ограничений. В Украине нельзя указывать в объявлениях о вакансии желаемый возраст или пол претендента. Действительно ли работа станет доступной для всех? Узнавала Виктория Дмитренко.

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Не старше 35, работа только для женщин или мужчин. Теперь, если работодатель напишет в описании вакансии требования к полу и возрасту, это может стать поводом к штрафу. Заплатить штраф мог бы сейчас потенциальный работодатель Луизы. На работу ее не взяли год назад, сказали, через пол.

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"Мы прекрасно пообщались на собеседовании, все отлично, на следующий день звонят, говорят, все хорошо, но мы все-таки хотим парня, потому что у нас женский коллектив", – рассказала девушка.

В Украине такой запрет на дискриминацию в рекламе вакансий действует еще с 1996 года. Однако этого пункта никто не проверял, а объявления с нарушениями на поисковых сайтах работы – были всегда. И об этом хорошо по собственному опыту знает госпожа Софья. Она 25 лет подбирала персонал в Киеве. В настоящее время проживает в Германии и там, говорит, за такое уже давно штрафуют.

"Были руководители, просили у меня, чтобы я подбирала персонал, например, определенного возраста, но я всегда высказывала против этого, потому что я считаю, что это неправильно" – сказала менеджер по персоналу София Венсель.

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В свое время в работе отказали и продавцу Илоне. Причина – женщина многодетная мать.

"На собеседовании сказали, что у меня начнутся больничные, дети будут болеть, мне нужно быть с детьми", – рассказала женщина.

Но теперь обдумывать тексты объявления следует более тщательно. За дискриминационную рекламу оштрафуют на десять минимальных зарплат – а именно на 65 тысяч гривен. Однако быстро все не заработает, считают эксперты. Ведь есть специфические профессии.

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Решит ли обновленный закон проблему дискриминации на рынке труда – пока неизвестно.

"Если работодатель хочет иметь офис-менеджера или секретаря определенного возраста, соответственно, в вакансиях это будет не отмечено, однако тот же рекрутер или эйчар-менеджер, понимая определенные параметры или критерии отбора, может таким или иным образом отказывать кандидатам", – сказала эксперт по трудоустройству Анна Шкумат.

Эксперты говорят: дискриминация в подборе персонала бывает очень странной. Кто-то просто указывает желаемый знак зодиака претендента или неприемлемое имя. Вот в Грузии недавно компанию оштрафовали за вакансию для высокой и худой женщины.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о профессиях будущего для Украины – на кого учиться, чтобы через пять лет была работа.

Ранее мы писали, что работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.