Вакцина Pfizer уже в Украине: когда начнут делать прививки и кто будет первым

Для американской вакцины нужен холод в 60-80 градусов, но мобильные бригады могут перевозить ее даже при плюсовой температуре

Украина получила первую партию американской вакцины Pfizer, а применять ее начнут с 18 апреля – первыми ее получат жители домов престарелых. Об этом рассказал на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Когда вакцину развезут по областям

17 апреля 29,5 тыс. доз отправят во все регионы страны – по 1170 доз на каждую область и Киев. Препарат будет храниться и транспортироваться при температуре минус 60-80 градусов. На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60.

После того, как область использует вакцину, компания-логист будет подвозить вакцины на соответствующий региональный склад, откуда ее будут забирать для проведения прививок.



Когда начнут применять Pfizer в Украине

"18 апреля начнутся первые прививки. В первую очередь – в домах престарелых", – сказал Ляшко.

Потом прививки этим препаратом получат работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

Сколько может храниться вакцина

Мобильные бригады к месту прививки будут перевозить препарат в специальных термосумках или термоконтейнерах с температурой 2-8 градусов выше нуля. Вакцину нужно использовать в течение 120 часов с момента размораживания.

При температуре не менее -60 градусов препарат можно хранить до 30 дней.

Использовать всю вакцину сразу не будут

"117 тыс. доз не будут сразу использованы для первой прививки. 50% (доз) будут использованы для первой прививки и через 25 дней будет повторная прививка", – объяснил санврач.

Ляшко добавил, что в дальнейшем во второй партии Украина получит еще 950 тыс. доз, а в целом должна получить 8 млн доз Pfizer.

Напомним, исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

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