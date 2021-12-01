Вакцина поможет? Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19 – список правил

Как ВИЧ-положительным защититься от ковида / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцы, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, более уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу. Из-за этого вакцинация от ковида для них жизненно необходима.
Об этом сообщили в Минздраве.
Риск умереть от осложнений значительно выше
Пока нет исследований, которые утверждали бы, что люди с ВИЧ более подвержены инфицированию. Однако есть доказательства, что риск тяжелого течения COVID-19 у таких больных снижается при приеме антиретровирусной терапии.
По информации Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди с ВИЧ могут иметь большую вероятность тяжелого течения болезни. Кроме того, люди с ВИЧ-инфекцией имеют на 78% выше риск умереть от осложнений ковида. Именно поэтому вакцинация для них жизненно необходима.
Как людям с ВИЧ защититься от COVID-19?
Люди с ВИЧ, как и все остальные, должны строго соблюдать такие правила:
- правильно использовать защитные маски;
- соблюдать социальную дистанцию;
- регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;
- избегать больших скоплений людей.
Дополнительные советы для людей с ВИЧ:
- консультироваться с врачом и регулярно принимать антиретровирусные препараты;
- создать запас препаратов для АРТ на следующие 30–90 дней, это позволит избежать очередей и лишних контактов;
- вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции: эти болезни часто встречаются у людей с ВИЧ и опасны тяжелым течением;
- сделать прививку от COVID-19;
- если заболели COVID-19, не отменять самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли ранее (в частности, речь идет об антиретровирусной терапии).
В Минздраве подчеркнули, что для людей с ВИЧ, вакцинация безопасна. Это подтверждено клиническими исследованиями вакцин против COVID-19, в которые были включены люди, живущие с ВИЧ.
При этом прививки от других инфекций пациентам с ВИЧ не стоит делать в течение 14 дней с момента вакцинации от COVID-19.