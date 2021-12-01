Вакцина допоможе? Як людям з ВІЛ-інфекцією захиститись від COVID-19 – список правил

Як ВІЛ-позитивним захиститися від ковіду / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці, які живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), і ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, більш уразливі до будь-яких інфекцій, у тому числі і до коронавірусу. Через це вакцинація від ковіду їм життєво необхідна.
Про це повідомили у МОЗ.
Ризик померти від ускладнень значно вищий
Поки немає досліджень, які б стверджували, що люди з ВІЛ більш схильні до інфікування. Однак є докази, що ризик тяжкого перебігу COVID-19 у таких хворих знижується при прийомі антиретровірусної терапії.
За інформацією Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди з ВІЛ можуть мати більшу ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Крім того, люди з ВІЛ-інфекцією мають на 78% вищий ризик померти від ускладнень ковіду. Саме тому вакцинація їм життєво необхідна.
Як людям із ВІЛ захиститися від COVID-19?
Люди з ВІЛ, як і всі інші, повинні суворо дотримуватись таких правил:
- правильно використовувати захисні маски;
- дотримуватись соціальної дистанції;
- регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик;
- уникати великих скупчень людей.
Додаткові поради для людей з ВІЛ:
- консультуватися з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;
- створити запас препаратів для АРТ на наступні 30-90 днів, це дозволить уникнути черг та зайвих контактів;
- вакцинуватися від грипу та пневмококової інфекції: ці хвороби часто зустрічаються у людей з ВІЛ та небезпечні тяжким перебігом;
- зробити щеплення від COVID-19;
- якщо захворіли на COVID-19, не скасовувати самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше (зокрема, йдеться про антиретровірусну терапію).
У МОЗ наголосили, що для людей з ВІЛ, вакцинація безпечна. Це підтверджено клінічними дослідженнями вакцин проти COVID-19, які включали люди, які живуть з ВІЛ.
При цьому щеплення від інших інфекцій пацієнтам з ВІЛ не слід робити протягом 14 днів з моменту вакцинації від COVID-19.