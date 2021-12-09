Вакцинация 104-летней женщины в Одессе и смерть известного украинского волонтера — главные новости за ночь

Одесситка, которой 104 года, решила вакцинироваться, а в возрасте 69 лет ушел из жизни известный волонтер Сергей Максимец/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Саакашвили объявил новый протест и победил – чего добился политик

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, проходящий в военном госпитале в Гори лечение после продолжительной голодовки в тюрьме, прибег к новому протесту и добился успеха. Он прекратил принимать лекарства. Таким образом Саакашвили требовал включить ему телевизор.

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На ближайшее заседание суда Саакашвили не сможет прийти самостоятельно/Фото: Reuters/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе 104-летняя женщина получила первую дозу вакцины от COVID-19

104-летняя одесситка получила прививку против COVID-19. Ей сделали первую дозу вакцины. Ранее одесситам в таком почтенном возрасте прививки против коронавируса не делали.

Вакцинация для пожилых людей очень важна/Коллаж: "Сегодня"

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Умер легендарный волонтер Сергей Максимец, ему было 69

Скончался волонтер Сергей Максимец, которого бойцы в зоне ООС прозвали "Дядя Сережа". Ему было 69 лет. В последние годы мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Он перенес инфаркт и две сложные операции.

Мужчина имел проблемы со здоровьем/Коллаж: "Сегодня"

В Черновицкой области 10-месячный младенец погиб в результате отравления угарным газом

В Черновицкой области 10-месячный мальчик погиб дома в коляске в результате отравления угарным газом. Его 2-летний брат устроил пожар в доме и спрятался в другой комнате, поэтому не пострадал. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия младенца спасти не удалось.

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