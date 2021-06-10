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Вакцинация COVID-19 и поездка за границу: какие документы нужны и как оформить

10 июня, 11:58

Юлия Ляхова

Рассказываем, что должно быть в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19

В документах, которые необходимы при пересечении границы Украины во время пандемии COVID-19, должна быть указана вся необходимая информация.

О том, как должны быть оформлены документы о вакцинации и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане, рассказали в Госпогранслужбе.

Что должно быть указано в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19:

Вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных:

В такой список входят следующие вакцины:

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Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после полной вакцинации (когда получили две дозы). Также в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

Также смотрите, как группа крови влияет на течение коронавируса:

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