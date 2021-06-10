Вакцинация COVID-19 и поездка за границу: какие документы нужны и как оформить

Рассказываем, что должно быть в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19

В документах, которые необходимы при пересечении границы Украины во время пандемии COVID-19, должна быть указана вся необходимая информация.

О том, как должны быть оформлены документы о вакцинации и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане, рассказали в Госпогранслужбе.

Что должно быть указано в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство, подпись пациента, номер документа удостоверяющий личность;

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получено курс вакцинации;

подпись и печать врача, который делал прививки.

Вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных:

В такой список входят следующие вакцины:

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Comirnaty/Pfizer;

AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека)

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford;

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после полной вакцинации (когда получили две дозы). Также в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

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