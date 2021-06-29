Вакцинация не защитит на 100%. Как обезопасить себя от нового вируса "Дельта"

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинированные люди все равно могут заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".
Об этом написали в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" со ссылкой на данные ВОЗ.
"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам Мариангела Симао.
Что нужно делать вакцинированным людям, чтобы быть максимально защищенными:
- носить маску;
- придерживаться социальной дистанции;
- находиться в проветриваемых помещениях;
- чаще мыть руки;
- избегать скопления людей.
Напомним, в Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.
Кроме того, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.
Новости на эту же тему: