Вакцинация украинцев из "Дії" на выходных под угрозой: будут ли делать прививки

В Министерствах цифровой трансформации и здравоохранения рассказали, что пошло не так с вакцинацией живой очереди

Иммунолог назвала способ борьбы с гриппом / Фото: Pexels

Анонсированная властью кампания по вакцинации всех желающих из электронной очереди в "Дії" на ближайших выходных пока не начнется, поскольку Минздрав еще не готов к этому. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

Он подтвердил, что действительно по выходным планировалось вакцинировать людей не из приоритетных групп населения, а в порядке живой очереди.

"Но мы еще ждем команду, когда это стартует. Со стороны "Дії" все готово, и как только нам скажут, что пункты вакцинации готовы и чтобы мы им передали списки и контакты людей, которые хотят получить прививку, то мы сразу это сделаем. Но это точно будет не в ближайшие выходные, поскольку определенная подготовительная работа должна произойти со стороны Минздрава и должно быть необходимое количество вакцины", – сказал Баник.

В свою очередь главный санврач Виктор Ляшко тоже признал, что в ближайшие выходные не получится вакцинировать всех желающих, пишет Радио Свобода.

"Есть все желающие, есть возможности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении. Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дія" на этих выходных", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в листе ожидания сейчас 23,9 тыс. человек, и это количество людей попробуют вакцинировать в ближайшие выходные.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что уже 15-16 мая украинцам из электронной очереди начнут делать прививки.