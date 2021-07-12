Вакцинация "упала" почти вдвое: сколько сделали прививок за сутки

За все время вакцинальной кампании сделано более трех миллионов прививок – в Минздраве рассказали, сколько человек полностью иммунизированы

Вакцинация в Украине притормозила – за воскресенье сделали немного больше 26 тысяч прививок, что почти на 20 тысяч меньше, чем за субботу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, первую дозу препарата от коронавируса получили 13 390 человек, а вторую (и завершили вакцинацию) – 12 966 украинцев.

В течение суток работали:

108 мобильных бригад;

182 пункта прививки;

140 центров вакцинации.

Всего за все время вакцинации в Украине сделано 3 489 332 прививки: первую дозу получили 2 311 690 человек, вторую (закончили вакцинацию) 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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На сегодняшний день в листе ожидания вакцинации от COVID-19 записаны 792 306 человек.

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