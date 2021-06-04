Вакцинация в Украине набирает обороты. За сутки сделали более 50 тысяч прививок

В Украине растут темпы вакцинации против коронавируса – сколько прививок сделали

В Украине за последние сутки, 3 июня, вакцинировали против коронавируса 50 840 человек. Это на 16 359 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили в Минздраве.

Вчера первую дозу получили 46 868 человек, закончили вакцинацию 3972 украинца. В течение суток работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов прививки.

Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили одну дозу – 1 123 661 украинец, полностью иммунизированы и получили две дозы – 142 062 человека. Всего медики сделали 1 265 723 прививки.

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По состоянию на 4 июня, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений . Их будут прививать вакциной Pfizer.

Кроме того, в Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни. Такие центры уже работают в Одессе, Киеве и Львове.

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