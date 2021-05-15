Вакцинация в Украине: топ-5 регионов-лидеров по прививкам за сутки

Вакцинация / Фото: Reuters
Вакцинация в Украине продолжает проходить достаточно медленно. За прошлые сутки, 14 мая, сделано 23 638 прививок и теперь всего вакцинированы от коронавируса 936 тысяч украинцев.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также он отмечает, что завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 13 661 человек. В листе ожидания сейчас находятся 553 тыс. украинцев.
Топ-5 регионов за сутки:
- Львовская область – 2026 прививок;
- Днепропетровская – 1817;
- Киев – 1652;
- Полтавская – 1512;
- Одесская – 1364.
Где меньше всего:
- Сумская область – 339 прививок;
- Черкасская – 417;
- Кировоградская – 488;
- Херсонская – 511;
- Черновицкая – 590.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава правительства анонсировал начало вакцинации живой очереди зарегистрированных в приложении "Дія" на выходных – уже с 15 мая. Однако стало известно – всем желающим прививка не достанется.
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