Вакцинированные бустерной дозой получат еще 500 гривен в рамках "єПідтримки"

Бустерную дозу могут сделать все желающие/Коллаж: "Сегодня"
Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат дополнительные деньги в рамках проекта "єПідтримка". Кроме того, пенсионеры смогут оплатить другие услуги.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеобращении.
Подробности
По словам главы государства, все, кто сделает бустерную дозу, получат дополнительные деньги в рамках "єПідтримки" — 500 гривен. Кроме того, с сегодняшнего дня ранее полученную 1000 гривен за две дозы можно потратить на медикаменты, однако не всем, а людям, которым от 60 лет. Также с февраля за эти деньги можно оплатить коммунальные услуги, но только пенсионерам.
Программа "єПідтримка" уже скоро буде доступна гражданам, которым 14-18 лет. Они смогут заплатить за эти деньги за образовательные услуги.
На что можно потратить "тысячу Зеленского"?
Выплату по президентской программе можно потратить не только на лекарства. Она направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса.
Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарство;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.
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