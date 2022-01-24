Вакцинированные бустерной дозой получат еще 500 гривен в рамках "єПідтримки"

Бустерную дозу могут сделать все желающие/Коллаж: "Сегодня"

Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса, получат дополнительные деньги в рамках проекта "єПідтримка". Кроме того, пенсионеры смогут оплатить другие услуги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеобращении.

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Подробности

По словам главы государства, все, кто сделает бустерную дозу, получат дополнительные деньги в рамках "єПідтримки" — 500 гривен. Кроме того, с сегодняшнего дня ранее полученную 1000 гривен за две дозы можно потратить на медикаменты, однако не всем, а людям, которым от 60 лет. Также с февраля за эти деньги можно оплатить коммунальные услуги, но только пенсионерам.

Программа "єПідтримка" уже скоро буде доступна гражданам, которым 14-18 лет. Они смогут заплатить за эти деньги за образовательные услуги.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"?

Выплату по президентской программе можно потратить не только на лекарства. Она направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса.

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Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

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