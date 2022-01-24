Вакциновані бустерною дозою отримають ще 500 гривень за програмою "єПідтримка"

Бустерну дозу можуть зробити всі охочі/Колаж: "Сьогодні"

Українці, яким зроблять щеплення від коронавірусу бустерною дозою вакцини, отримають додаткові гроші за проєктом "єПідтримка". Ними пенсіонери зможуть сплатити за деякі необхідні послуги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

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Деталі

За словами глави держави, всі, хто зробить щеплення бустерною дозою, отримають додаткові гроші за програмою "єПідтримка" — 500 гривень. Крім того, відсьогодні раніше призначені 1000 гривень за дві дози можна витратити на медикаменти, проте не всім, а людям віком від 60 років. А з лютого за ці гроші можна оплатити комунальні послуги, але тільки пенсіонерам.

Програма "єПідтримка" вже скоро буде доступна українцям 14-18 років. Вони матимуть змогу заплатити цими грошима за освітні послуги.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"?

Виплату за президентською програмою можна витратити не лише на ліки. Вона спрямована насамперед на те, щоб підтримати постраждалі сфери бізнесу.

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На що можна витратити "тисячу Зеленського":

на книги;

відвідування спортивної зали;

квитки на внутрішні рейси;

ліки;

похід у деякі ресторани та кафе;

квитки в театр, кінотеатр, музей чи на концерт.

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