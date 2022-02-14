"Важно вернуть людей". Мы узнали, почему проблема моногородов касается всей страны

Город Бар в Винницкой области был когда-то мощным промышленным центром. Здесь был спиртовой, сахарный комбинат и еще несколько небольших предприятий. Под будущую работу там – местные заканчивали вузы. Но теперь ни образование, ни они сами никому не нужны.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Проходная спиртзавода – единственное, что осталось от когда-то крупного комбината. Сейчас за забором – только полуразвалившиеся здания. В то, что когда-нибудь такое может случиться, Леонид раньше бы не поверил. Здесь он работал инженером-технологом: следил за всеми этапами производства спирта.

"Большое предприятие, которое не останавливалось. Всегда работало. Не одно поколение наших местных здесь проработало. Я верил, что здесь будет работа", – сказал Леонид Олинский, инженер-технолог спиртового производства на Барском спиртовом комбинате в 2007-2011 гг.

Что случилось?

Спирткомбинат закрыли, соседний сахарный – тоже. И остальные предприятия на полную уже не работали.

"Там, где новые технологии не внедряли, все остановилось", – отметил Владимир Саволюк, глава горсовета Бара.

Как выживали?

Земля в городе – не самая плодородная. Но яблони здесь родили хорошо (и до сих пор, кстати). Так что ставили долгое время на них. Это и работа для местных, и налоги в бюджет. Но такое решение – только сезонное.

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Большие плоды не принесли ни децентрализация, ни объединения с соседними городами и селами. Бизнес возвращается, но слишком медленно. Прошлой осенью, например, здесь торжественно запустили новый элеватор. Рабочие места люди расхватали за год до запуска. Вакансий было всего 30.

"12 тысяч жителей трудоспособного возраста работают где-то за пределами громады, возможно, даже за пределами страны. И очень важно эту часть населения вернуть", – сказал Саволюк.

Как вернуть людей?

Это вызов всему государству – говорят в Министерстве регионального развития. Люди не вернутся, если работы не будет – дать ее может только бизнес. А он не появится, пока хорошие условия не предложит государство.

Индустриальные парки

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В высоких кабинетах хотят предлагать бизнесу индустриальные парки – отдельные территории специально обустраивают под компании. Чем будет заниматься там инвестор – разницы нет: хоть машины собирать, хоть мебель выпиливать.

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Вот только в Винницкой области ничего такого власть не планирует.

Приватизация

Номинально государству до сих пор принадлежит Барский спирткомбинат. Реально же – там с десяток полуразрушенных построек. Оборудования внутри нет – местные говорят, что все давно вырезали на металлолом. Выкупить руины и снова разливать здесь спирт хочет украинская водочная компания.

"Многие местные с радостью вернулись бы на этот завод", – сказал Леонид Олинский, инженер-технолог спиртового производства на Барском спиртовом комбинате в 2007-2011 гг.

И у государства таких предприятий много: 800 заводов разных направлений в похожем состоянии. Кое-что и под арестом.

Развитие малого и среднего бизнеса

Чем больше направлений, тем устойчивее город, – говорят эксперты компании ДТЭК.

"Любая рыночная экономика должна содержать 80% рынка услуг, и только 20% – производство", – говорит Юрий Острянин, советник департамента ДТЭК Энерго по взаимодействию с местными органами власти.

В этом случае городу есть что предложить. В Баре можно открыть рестораны, кафе, бары и отели. Деньги туда понесут туристы – убеждает краевед Игорь Лозвинский, показывая остатки Барского замка. Фундамент и два замурованных помещения, где хранили оружие (так значится в исторических документах).

"Это очень перспективное место. Здесь нужно провести археологические раскопки, а затем обустроить музейный комплекс", – сказал Лозвинский.

Но в это все мэр не верит. Город небольшой, его турист обойдет за два часа. На ночевку не останется, максимум – на обед. Так что малый и средний бизнес благодаря туризму не расцветет. А вот спортивные команды на сборах могут провести неделю – ставка на них.

"Мы капитально отремонтировали нашу спортивную школу. Построили рядом спортивную площадку: здесь можно играть в баскетбол, волейбол, футбол. И вот сейчас работаем над следующим грандиозным проектом – реконструкция большого стадиона "Колос". Это все для того, чтобы спортсмены к нам приезжали", – говорит мэр.

Даже без этого большого стадиона – спортсмены в Бар уже едут. За год здесь приняли десятки команд – футбольных, волейбольных, баскетбольных. Они арендовали спортивную площадку и ночевали в школьном хостеле. На этом учебное заведение заработало полмиллиона гривен. А еще спортсменам надо было есть: это выгода уже для местных кафе и продуктовых магазинов. Спортивная ставка мэра сыграла.