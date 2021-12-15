Вблизи Харькова прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Пострадавших госпитализировали с многочисленными ожогами кожи. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Харькова раздался взрыв. В результате двое строителей получили ранения.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрыв раздался около 6:00 15 декабря. Это произошло на трассе Киев – Харьков – Должанское.

Подробности

Известно, что место взрыва – это не частный дом и не строительная площадка, это земельный участок на трассе Киев – Харьков – Должанское.

"Там организация планирует построить складские помещения, они огородили этот участок... Наверное, грелись в вагончике, и это произошло", – предположил Олег Чернобай, глава Песочинской общины, на территории которой произошел взрыв.

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Что с ранеными

Травмированные находятся в ожоговом отделении Харьковской городской больницы скорой помощи, рассказал директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"64 года одному, он экскаваторщик. Там до 60% ожогов второй-третьей степени: лицо, руки и ноги. И 43-летний, там ожоги первой-второй степени, тоже голени, лицо, руки – до 40%", – сказал Забашта.

Мощный взрыв прогремел в Новой Одессе

В Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв. Его причиной стала утечка газа. Эпицентр был на верхнем этаже – в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу, как и женщина, проживавшая этажом ниже.

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Еще четыре человека вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу.

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