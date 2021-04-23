Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть".

"У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные – мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной – подозрение народному депутату Киве", – сказала Венедиктова.

Также генпрокурор подписала подозрение депутату Александру Юрченко.

Реклама

"После этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", – заявила генпрокурор.

Напомним, в правоохранительной системе Украины происходит постоянное самоочищение от нечестных сотрудников – только с начала года 270 работникам правопорядка сообщили о подозрении в совершении преступлений.

Также ранее НАБУ и САП направили в суд дело о рекордной взятке в размере 6 млн гривен руководству этих ведомств.