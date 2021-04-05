Самоочищение системы. Венедиктова назвала число правоохранителей-взяточников

В правоохранительной системе Украины происходит постоянное самоочищение от нечестных сотрудников – только с начала года 270 работникам правопорядка сообщили о подозрении в совершении преступлений.

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Об этом 5 апреля на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова

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Так, на прошлой неделе после получения 8 тысяч долларов в качестве взятки был задержан руководитель отдела одной из местных прокуратур в Запорожской области. Он обещал за деньги не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности и прекратить уголовное производство по факту растраты бюджетных средств, хотя на тот момент уже был уволен.

Кроме того, за подстрекательство к дачи взятки задержали прокурора одной из окружных прокуратур Киева – женщина обещала закрыть уголовного производства о нанесении телесных повреждений правоохранителю за 5 тысяч долларов. На этапе получения первой части взятки прокурора задержали.

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А на днях также в суд направили производство в отношении прокурора одной из Киевских местных прокуратур и сотрудника одного из Главных управлений СБУ. Они предлагали представителю банка за 100 тыс. долларов закрыть ими же сфальсифицированное уголовное производство.

"Антикоррупционную борьбу мы должны начинать со своего коллектива. Только с начала 2021 года Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора за совершение коррупционных преступлений привлечены к уголовной ответственности 4 прокурора, 2 сотрудника полиции и 1 физическое лицо-соучастник", – отметила Венедиктова, добавив, что в совокупности нечестные сотрудники правопорядка могли получить взяток более чем на 800 тыс. гривен.

Помимо того, после поданных дисциплинарных жалоб в течение года 8 прокуроров были уволены с занимаемых должностей. А за первый квартал этого года три бывших прокурора получили приговоры, которые уже вступили в законную силу.

А всего за первых три месяца года в суд направили 270 уголовных производств, составленных в отношении работников правопорядка.

"Мы не только разоблачаем тех, кто стал на ложную тропу, но и доводим эти дела до суда", – резюмировала Венедиктова.

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Напомним, что ранее в этом месяце НАБУ и САП направили в суд дело о рекордной взятке в размере 6 млн гривен руководству этих ведомств.

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