СБУ обнаружила оборотней в погонах: сфабриковали дело и вымогали 100 000 долларов

Мошенникам-шантажистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет

/ Фото: СБУ

Главное управление внутренней безопасности СБ Украины задержало работника прокуратуры и сотрудника Службы, которые фальсифицировали уголовное производство.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленники требовали 100 000 долларов от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом "расследовании" и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка.

Правоохранители задержали прокурора одной из местных прокуратур Киева в помещении банка сразу после получения средств. Впоследствии был разоблачен и его сообщник.

Прокурор и сотрудник СБУ обвиняются в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления, которое сочеталось с искусственным созданием доказательств обвинения, составлении заведомо поддельных официальных документов, а также законченном покушении на мошенничество, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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Сотруднику СБУ также инкриминируют разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, неделей ранее СБУ разоблачила мошенническую схему по завладению средствами граждан под предлогом инвестирования в криптовалюту и управление активами. По такой схеме были обмануты десятки украинцев на общую сумму около 5 млн долл.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук.

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