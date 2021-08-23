Верховная Рада приняла обращение к ООН, ЕС и НАТО в поддержку "Крымской платформы"

ВР Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада во время внеочередной сессии приняла постановление об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации. Это еще один важный шаг по укреплению законодательного обеспечения отпора внешней агрессии против Украины и деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщает "Голос Украины".

"В обращении еще раз подчеркивается на существующих решениях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, предотвращения нарушений государством-оккупантом и ее оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины", – говорится в сообщении.

Также Верховная Рада Украины призывает принять резолюции о поддержке Крымской платформы, мировое сообщество – продолжать политику непризнания попытки аннексии РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя, а государств-партнеров "Крымской платформы" – поддержать создание Межпарламентского координационного совета "Крымская платформа".

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Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства; Обеспечение эффективности санкций против РФ; Защита прав человека и международного гуманитарного права; Защита образовательных, культурных и религиозных прав; Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".