Вертолет поднимали дважды: как во Львовской области спасли жизнь пострадавших в ДТП (фото)

Полицейский вертолет эвакуировал раненных в ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими. Чтобы спасти людей, медикам и полиции пришлось поднять вертолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 22:50 на автодороге Львов – Самбор – Ужгород возле города Турка Самборского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "МАН", 52-летний житель Львова, не справился с управлением, уехал из проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП водитель грузовика и его пассажир, 22-летний житель одного из городов Львовского района, получили телесные повреждения.

Эвакуация

52-летний водитель с черепно-мозговой травмой и нарушением ритма сердца был доставлен вертолетом МВД Airbus Helicopters Н-145 в одну из больниц города Дрогобыч.

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После этого вертолет вернулся за другим пострадавшим, 22-летним пассажиром, которого с черепно-мозговой травмой и травмой живота доставили во львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

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Полиция и медики эвакуировали пострадавших. Фото: Нацполиция

История спасения ребенка во Львовской области

Полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца из Каменки-Бугской в больницу Львова. Это десятая эвакуация с помощью авиации во Львовской области.

У младенца судорожный синдром. Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи по воздуху доставили ребенка во Львовскую детскую больницу, чтобы там ребенку провели диагностику и лечение.

Запуск аэромедицинской эвакуации в регионе

Первый запуск состоялся 1 апреля 2021 года. Возобновлена работа – в октябре. Теперь медики Львовщины снова могут использовать для неотложной помощи аэромедицинскую эвакуацию пациентов.

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