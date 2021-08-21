Конфликты с полицией и "запретный" газон: верующие УПЦ протестуют против приезда Варфоломея

Под Верховной Радой активисты устроили митинг против Вселенского Патриарха / Фото: Сегодня

Верующие УПЦ собираются возле Верховной Рады, где Вселенский Патриарх встретится с президентом Владимиром Зеленским и спикером ВРУ Дмитрием Разумковым. Сейчас под стенами парламента около тысячи человек.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня", который находится на месте событий.

Протестующие утверждают, что их около 1500 человек. Однако, по нашим данным, пока что – не более тысячи. Тем временем активисты продолжают прибывать со стороны метро Арсенальная.

Протестующие расположились не только под стенами Верховной Рады, которую охраняет кордон полиции, а и на близлежащих газонах.

По словам корреспондента, верующие УПЦ уже начали конфликтовать с представителями правоохранительных органов, которые следят за порядком под стенами ВР. К примеру, протестующие отказываются показывать свернутые плакаты полицейским.

Реклама

Кроме того, активисты подготовили десятки бутылок с водой и также несут их к стенам Верховной Рады.

Накануне, 20 августа, верующие УПЦ протестовали вдоль Бориспольской трассы (в сторону Киева), по которой ехал прилетевший в Украину Вселенский патриарх. При себе они имели аналогичные плакаты с изображением главы своей церкви митрополитом Онуфрием.

На греческом, английском и украинском было написано, что именно его они считают своим предстоятелем. Активисты пытались продемонстрировать Патриарху Варфоломею, что не поддерживают данный им ПЦУ Томос.

Напомним, в пятницу, 20 августа, к 30-летию Дня Независимости в Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Его Святейшество в Киеве поприветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Позже с ним встретился президент Владимир Зеленский. Архиепископ Константинополя третий раз прибыл в Украину.