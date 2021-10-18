Въезд запрещен! ЕС может исключить Украину из зеленого списка для путешествий

В странах ЕС будут действовать COVID-ограничения для украинцев/Коллаж: Сегодня

На этой неделе Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано снимать ковидные ограничения на въезд.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Украины не будет в списке

"Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список", — отметил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Зеленый список" ЕС

В последний раз Евросоюз пересматривал зеленый список 8 октября. Тогда Украину оставили в нем несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, 16 стран, в частности Украина.

Ограничения для стран

Страны ЕС как правило прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, а также на туристические путешествия для них.

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодня заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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