Везли помощь животным: в Буче российскими войсками расстреляны волонтеры

Российские оккупанты продолжают зверствовать на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты убили людей, которые везли помощь для приюта, в котором находились животные. Об этом сообщается на странице в Facebook паблика UAnimals.

"В Буче российские оккупанты расстреляли волонтеров, когда те везли помощь в приют для животных. Вечная память", – говорится в сообщении.

11-й день войны в Украине

Украинские защитники уже одиннадцатый день противостоят российским оккупантам. Военные РФ начали перегруппировку, чтобы продолжить наступление на основные города, но терпят большие потери благодаря ВСУ. Тем временем компании продолжают закрывать бизнесы в стране-агрессоре – к списку добавились уже Visa и Mastercard.

Реклама

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ взяли в плен настолько много российских оккупантов, что в Украине появятся целые лагеря для их содержания.

Российские оккупанты обстреляли Харьков – в небе местные жители заметили вражеский самолет.

Оккупанты направили основные усилия на окружение Киева, Харькова, Николаева, выход на админграницы Луганской и Донецкой областей и создание сухопутного коридора из Донбасса в Крым.

Реклама

В результате вражеского обстрела Мариуполя ранены тысячи человек.