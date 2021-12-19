Видео дня. Десятки Дедов Морозов устроили веселые танцы в Одессе

На гуляния собрались несколько десятков человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В парке Шевченко в Одессе сегодня царит особая атмосфера. Там собрались десятки Дедов Морозов и устроили веселье.

Об этом сообщают Новости Одессы.

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Гулянья в День святого Николая устроили одесские любители скандинавской ходьбы. Несколько десятков человек, наряженных в костюм Деда Мороза, устроили веселые танцы и игры в парке Шевченко.



Как в Одессе готовятся к Новому году

В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним украсили большую новогоднюю елку.

Ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.

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Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные лакомства.

Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, сможет принести много радости окружающим.

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