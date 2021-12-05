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В Черновцах резиденция Святого Николая открылась в старинном домике (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 декабря, 16:28
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Детки смогут встретиться со Святым Николаем каждый день уже с 6 декабря
Николай будет принимать всех желающих по обязательной предварительной записи.
Николай будет принимать всех желающих по обязательной предварительной записи. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновцах открыли резиденцию Святого Николая. В аутентичном старинном домике в музее под открытым небом ежедневно Николай Чудотворец будет принимать детей.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Маленькие посетители смогут прогуляться по экскурсии по музею, пообщаться со Святым Николаем и также получить подарки.

Как и когда можно попасть

Свою работу резиденция начнет 6 декабря.

  • Николай будет принимать всех желающих с 10:00 до 19:00.
  • Билет – 130 грн.
  • Обязательная предварительная запись по телефону +38 (066) 104 56 82.

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Первые резиденции Святого Николая открываются в Украине

Одна из них открылась во Львове. Чтобы не подвергнуть своих посетителей опасности, Святой Николай уже привился от коронавируса.

Чтобы встретиться с Николаем – необходимо предварительно записаться. Он говорит – к встрече с малышами готовился еще с лета.

"Береженого бог бережет, поэтому я имею 2 прививки, чтобы не подвергать себя и других опасности. Коронавирус детей научил быть интересными, внимательными друг к другу, следить за своей гигиеной и мыть чаще ручки и чистить зубки", – говорит Святой Николай.

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