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Во Львове вакцинированный Святой Николай начал принимать детей в своей резиденции (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 21:40
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К праздникам Николай готовился еще с лета – прошел полный курс вакцинации

Во Львове открылась дверь резиденции Святого Николая. Чтобы не подвергнуть своих посетителей опасности, он уже привился от коронавируса.

Чем нынешнее общение с волшебником будет отличаться от привычного, выяснила корреспондент новостей "Сегодня" Александра Стасишин.

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Резиденция уже открыта

Под первым львовским снегом в уютном парке открыла свои двери для гостей главная резиденция святого Николая.

Между елками в деревянном доме волшебник уже готов приветствовать посетителей. Из-за карантина массовых торжеств в этом году не планировали. Чтобы встретиться с Николаем – необходимо предварительно записаться. Он говорит – к встрече с малышами готовился еще с лета.

"Береженого бог бережет, поэтому я имею 2 прививки, чтобы не подвергать себя и других опасности. Коронавирус детей научил быть интересными, внимательными друг к другу, следить за своей гигиеной и мыть чаще ручки и чистить зубки", – говорит Святой Николай.

Первые дети пришли к Николаю

Одной из первых Николая посетила – Милана. Говорит – очень ждала встречи с ним.

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"Я очень хотела его увидеть, я сто лет ждала. Я даже не могла заснуть этой ночью, так ждала встретить Николая", – рассказала маленькая жительница Львова Милана Фурта.

Конечно, у детей к Святому Николаю куча просьб. Кроме традиционных игрушек и гаджетов, малыши просят внимания от собственных родителей. О том, чего хотели бы больше всего – они говорят и лично Николаю, и пишут в письмах. Их – поступает уйма. Некоторые чудотворец читает сам, некоторые – помогают разбирать его помощники – Эльфы.

"Это маленький уголок, где мы разбираем всякие письма, которые Николай приносит, я помогаю ему читать, разбирать, складывать в кучу, что дети хотят", – рассказала помощница Святого Николая Лиля Татух.

Когда можно попасть к Святому Николаю

Будет работать резиденция до 19 декабря. Все дни волшебник ждет детей. Помимо понедельника. Ведь в этот день сам будет ходить в гости – к малышам в детских домах.

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