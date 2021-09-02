Виктору Медведчуку избирают меру пресечения

Виктор Медведчук на фото справа отвечает на вопросы журналистов под зданием суда. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 сентября, в Киеве пройдет судебное заседание по избранию меры пресечения депутату Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку.

Как сообщает "Сегодня", подозреваемый уже прибыл на место и пообщался с журналистами. Заседание начнется в 10:00.

По состоянию на 10:17, в заседании объявлен перерыв на час – сторона защиты взяла время на ознакомление с новыми документами, которые подали прокуроры.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, Печерский районный суд начиная с 9:30 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. 30 июля Апелляционный суд Киева отказался снять арест с Медведчука.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

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