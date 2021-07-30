Медведчук снова пытается отменить арест: онлайн-трансляция суда

В прошлый раз суд не смог даже начать рассмотрение жалобы кума Путина из-за неувязки с материалами дела

Медведчук снова в суде. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу народного депутата Виктора Медведчука на продление ему домашнего ареста. В прошлый раз суд не смог даже взяться за его жалобу, поскольку материалы дела поступили слишком позно и судья не успела с ними ознакомиться.

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10:13 В суд приехал подозреваемый Виктор Медведчук.

Подозреваемый заходит в суд. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Было достаточно представлено доказательств (адвокатами) о продлении меры пресечения в суде первой инстанции для того, чтобы полностью опровергнуть доказательства, которые были собраны обвинением. Сегодня заканчивается пятый месяц расследования – следствие не предоставило доказательств, которые бы подтверждали мою вину или моего коллеги депутата Тараса Козака", – сказал кум Путина.

9:25 Возле суда выстроились около сотни полицейских и нацгвардейцев. Также замечены около полусотни парней спортивной внешности.

Силовики под судом. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Вопреки безоблачному небу, большинство из них пришли с зонтами. Видимо, для того, чтобы защищать Медведчука от попадания в него различных предметов. Ранее его охрана приходила без зонтов.

Зонты точно пригодятся в солнечную погоду? Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Как сообщали новости "Сегодня", Печерский районный суд начиная с 9:30 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".