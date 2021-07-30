Українська
$ 26,89
31,92
  1. Последние новости Украины

Медведчук снова пытается отменить арест: онлайн-трансляция суда

30 июля 2021 10:10

Игорь Серов , Сергей Мартынец

В прошлый раз суд не смог даже начать рассмотрение жалобы кума Путина из-за неувязки с материалами дела

Медведчук снова в суде. Фото: коллаж "Сегодня"

Медведчук снова в суде. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу народного депутата Виктора Медведчука на продление ему домашнего ареста. В прошлый раз суд не смог даже взяться за его жалобу, поскольку материалы дела поступили слишком позно и судья не успела с ними ознакомиться.

Реклама

10:13 В суд приехал подозреваемый Виктор Медведчук.

Подозреваемый заходит в суд. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Было достаточно представлено доказательств (адвокатами) о продлении меры пресечения в суде первой инстанции для того, чтобы полностью опровергнуть доказательства, которые были собраны обвинением. Сегодня заканчивается пятый месяц расследования – следствие не предоставило доказательств, которые бы подтверждали мою вину или моего коллеги депутата Тараса Козака", – сказал кум Путина.

9:25 Возле суда выстроились около сотни полицейских и нацгвардейцев. Также замечены около полусотни парней спортивной внешности.

Силовики под судом. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Вопреки безоблачному небу, большинство из них пришли с зонтами. Видимо, для того, чтобы защищать Медведчука от попадания в него различных предметов. Ранее его охрана приходила без зонтов.

Зонты точно пригодятся в солнечную погоду? Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Реклама

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Как сообщали новости "Сегодня", Печерский районный суд начиная с 9:30 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погоды
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погодыУкраина
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступлении
Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступленииХарьков
Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угроза
Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угрозаФинансы
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять