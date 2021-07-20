Медведчук попытался отменить арест, но суд не состоялся: что произошло

Прошлое заседание по продлению домашнего ареста длилось 12 часов, а решение смогли принять только на следующее утро – сегодня должны были рассматривать апелляцию

Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский апелляционный суд не смог рассматреть жалобу подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на решение Печерского суда о продлении домашнего ареста – заседанипе перенесено на 30 июля.

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10:35 Судья заявила сторонам процесса, что материалы дела с Печерского суда в Киевский апелляционный суд поступили аккурат к началу его заседание и коллегия судей не успела с ними ознакомиться. В связи с эти заседание по апелляции перенесено на 30 июля.

В 10:15 Медведчук явился к зданию суда вместе со своими соратниками, и в очередной раз рассказал журналистам, что все обвинения в его адрес не обоснованы.

"Я, мои адвокаты, коллеги по партии рассчитываем только на свои усилия. Мы верим в то, что у нас достаточно доказательств опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой и изложенные в решение "печерского" судьи. У нас достаточно аргументов, чтобы бороться с учетом нашей правовой системы".

Как сообщали новости "Сегодня", Печерский районный суд, начиная с 9:30 8 июля, почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение, и их подзащитный был бы полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

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Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.